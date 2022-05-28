«Химки» — «СКА-Хабаровск»: Глушаков реализовал пенальти

В ответном стыковом матче чемпионата России «Химки» принимают «СКА-Хабаровск». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Арена Химки» в Химках. К 9-й минуте счёт 1:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Химки» — «СКА-Хабаровск».
На 8-й минуте встречи главный арбитр назначил пенальти в ворота хабаровской команды, который успешно реализовал полузащитник «Химок» Денис Глушаков.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогают ему ассистенты Алексей Лунёв (Новосибирск) и Роман Усачев (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Чистяков (Азов).
Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
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