Президент РФС оценил новость, что в ДНР планируют воссоздать футбольный клуб «Шахтёр»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков отреагировал на новость о том, что в Донецкой народной республике (ДНР) намерены создать новый футбольный клуб «Шахтёр» вместо поменявшего прописку клуба Рината Ахметова.

Напомним, ныне действующий «Шахтёр» уехал из Донецка после обострения ситуации в регионе в 2014 году. Домашние матчи сезона-2021/2022 «горняки» проводили на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве. Ранее команда Ахметова также играла и тренировалась во Львове и в Харькове.

«Скажу честно: о планах воссоздания клуба узнал лишь от вас. Вашей короткой фразы недостаточно, чтобы сделать оценки: для этого нужно больше информации. Лишь после этого у РФС будет позиция. Если говорить в целом, то РФС всегда выступал за реализацию проектов, которые направлены на развитие футбола», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.