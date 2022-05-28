ЭСК: судья правильно не удалил Лантратова за толчок болбоя в стыковом матче

Экспертно-судейская комиссия Российского футбольного союза (ЭСК РФС) вынесла решения по первому стыковому матчу «СКА-Хабаровск» — «Химки» (1:0). В частности, был рассмотрен эпизод, в ходе которого вратарь подмосковной команды Илья Лантратов толкнул болбоя.

«Арбитр Владимир Москалёв правильно не удалил с поля вратаря «Химок» Илью Лантратова на 70-й минуте матча. Решение ЭСК мотивировано тем, что действия вратаря в отношении подающего мячи юного футболиста, спровоцировавшего игрока на конфликт умышленной задержкой возобновления игры, не носят агрессивного характера. Данный поступок квалифицируется комиссией как неспортивное поведение: голкипер совершил толчок, не используя чрезмерного усилия, отсутствовал удар или касание лица юноши.

Комиссия единогласно считает, что судья в этом эпизоде должен был вынести вратарю команды «Химки» предупреждение», — приводится текст решения ЭСК на официальном сайте РФС.

Напомним, ранее КДК РФС оштрафовал Илью Лантратова за эпизод с болбоем на 50 тыс. рублей.