Рязанцев продлил контракт с вышедшим в РПЛ «Торпедо»

Александр Рязанцев продлил контракт с московским «Торпедо», которое вышло в Российскую Премьер-Лигу. Клуб подписал соглашение с 35-летним игроком сроком на один сезон.

«ФК «Торпедо Москва» и капитан команды Александр Рязанцев подписали новое соглашение, рассчитанное на один сезон. Александр Рязанцев является воспитанником торпедовской школы. Он пополнил ряды чёрно-белых в летнее трансферное окно — 2019.



Поздравляем Александра с подписанием контракта и желаем ярко проявить себя в составе «Торпедо» в новом сезоне в Российской Премьер-Лиге!» — написала пресс-служба «Торпедо» на клубном сайте.

Напомним, ранее Александр Рязанцев выступал за «Химки», «Зенит», «Урал», «Амкар» и «Рубин». Также он был заигран за сборную России.