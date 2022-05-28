«Уфа» — «Оренбург»: Фамейе на 13-й минуте вывел гостей вперёд

Сегодня, 28 мая, на на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимает «Оренбург».
Счёт был открыт в первом тайме. На 13-й минуте отличился нападающий «Оренбурга» Джоэль Фамейе.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уфа» — «Оренбург».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Помогают ему ассистенты Владислав Назаров (Невинномысск) и Александр Богданов (Верея). Резервный рефери — Ян Бобровский (Санкт-Петербург).
Первая встреча команд, прошедшая на стадионе «Газовик» в Оренбурге, завершилась ничьей со счётом 2:2. В других стыковых матчах играют «Химки» и «СКА-Хабаровск». Чемпионом России по итогам сезона-2021/2022 стал санкт-петербургский «Зенит».
- 28 мая 2022
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