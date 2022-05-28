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Пресс-служба ЦСКА подколола Антона Заболотного

Пресс-служба ЦСКА подколола Антона Заболотного
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ЦСКА опубликовал список своих воспитанников, дебютировавших за основную команду в сезоне-2021/2022. В этот список вошёл и 30-летний нападающий Антон Заболотный, который является выходцем академии армейцев.

Так, ЦСКА отметил дебют Владислава Торопа, Эдуарда Багринцева, Руслана Даурова, Дмитрия Каптиловича, Данилы Бокова, Егора Ушакова и Заура Тарбы – все они были привлечены в этом сезоне к основной команде напрямую из молодёжки. А вот Заболотный, несмотря на статус воспитанника ЦСКА, дошёл до основы армейцев транзитом через несколько клубов.

«Футболисты армейской молодёжки, дебютировавшие за основу в этом сезоне! Кому-то пришлось ждать этого события чуть дольше остальных», — написала пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале, прикрепив список дебютантов.

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