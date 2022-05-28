Терюшков: было опасение, что судья остановит матч «Химки» — СКА из-за погодных условий

Член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о погодных условиях во время ответного стыкового матча чемпионата России сезона-2021/2022 со «СКА-Хабаровск» (3:0).

«Поле выдержало — на арене хороший дренаж. Конечно, было опасение, что судья остановит игру из-за погодных условий. Слава богу, что всё обошлось — туча быстро ушла. И мы выиграли без проблем», — сказал Терюшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, свои коррективы в игру в первом тайме внесли погодные условия — начался сильный град.

Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух матчей победили в стыковых матчах «Химки», подмосковная команда осталась в РПЛ.