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Ваноли: вышел на газон «Лужников», и на меня нахлынули эмоции. Судьба снова привела сюда

Ваноли: вышел на газон «Лужников», и на меня нахлынули эмоции. Судьба снова привела сюда
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о предстоящем финале Кубка России с московским «Динамо».

«Я вышел на газон «Лужников», и на меня нахлынули эмоции. Пришло осознание, как много лет прошло. Но сейчас стадион совсем другой, раньше тут были беговые дорожки. Судьба привела нас сюда снова», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Напомним, в бытность футболистом Ваноли принимал участие в финальном матче Кубка УЕФА сезона-1998/1999 «Парма» — «Марсель». Встреча прошла на стадионе «Лужники», победу в матче одержала команда Ваноли — «Парма» (3:0).

Финальный матч Кубка России «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники». Начало игры – в 17:00. Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России нынешнего сезона сыграет за Суперкубок России с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом».

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