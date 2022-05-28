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Спартак Гогниев отреагировал на информацию об уходе из «Алании»

Спартак Гогниев отреагировал на информацию об уходе из «Алании»
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Главный тренер владикавказской «Алании» Спартак Гогниев отреагировал на информацию об уходе из команды.

«Я не обсуждаю новости. Звоните в клуб — там всё скажут. Не понимаю, откуда вы взяли такую информацию», — сказал Гогниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее «Спорт-экспресс» сообщил, что руководство «Алании» приняло решение расстаться с главным тренером Спартаком Гогниевым. В качестве причины указывалось то, что команда не выполнила цель по выходу в Российскую Премьер-Лигу. Отмечалось, что новым тренером «Алании» должен стать специалист Заур Тедеев, который до возвращения Валерия Карпина возглавлял «Ростов». Якобы о назначении Тедеева должны были объявить на следующей неделе.

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