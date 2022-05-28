Садыгов: Юран сказал, что матч со СКА для «Химок» — финал. Мы вышли как в последний раз

Нападающий «Химок» Илья Садыгов подвёл итоги сезона после сохранения командой места в Российской Премьер-Лиге (РПЛ). Подмосковный клуб по сумме двух матчей обыграл «СКА-Хабаровск» (0:1, 3:0).

«Лично для меня удачный сезон. Главное, что решили все задачи, поставленные перед нами. Для себя первый сезон считаю достаточно неплохим. Доволен ли игровым временем? Конечно, доволен. Хочется всегда больше. Есть главный тренер, который всегда решает, кто и сколько должен играть.



Что сказал Юран? Сказал, что для нас этот матч как большой финал. Так это и было: мы вышли как в последний раз. Все ребята молодцы», — передаёт слова Садыгова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

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