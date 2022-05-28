Денис Глушаков подвёл итоги сезона для «Химок»

Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков подвёл итоги сезона для команды.
«Почему оказались в «Химках»? «Уфу» отпустили дома: 94-я минута — пенальти. В первом круге потеряли много очков, было много ничьих. Я говорил ребятам, что в конце сезона будем браться за голову: до последнего будем жалеть, что отпускаем такие игры и как раз этих очков не будет хватать. Так и получилось. В последних турах не хватило одного-двух очков. Все отдыхают, а мы ещё неделю тренируемся. Сами виноваты. Сами вышли с высоко поднятой головой. Двигаемся дальше. Сейчас отпуск, отдохнут. Дальше будет то, что будет.
Круто закончили? В этом году мы не круто закончили. После зимней паузы отрыв минус пять очков был. Было очень тяжело. У нас был самый тяжёлый календарь, но мы взяли очки и с ЦСКА, и со «Спартаком». Никто не ожидал этого. Нас давно похоронили зимой. Кто-то даже какие-то проценты ставил: останемся или нет. Собрались вовремя, чуть взялись за голову и набрали очки», — передаёт слова Глушакова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Сегодня, 28 мая, в ответном стыковом матче чемпионата России «Химки» принимали «СКА-Хабаровск». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках. Хозяева одержали разгромную победу — 3:0.
Первая встреча команд, прошедшая на стадионе имени Владимира Ленина в Хабаровске, завершилась победой «СКА-Хабаровск» со счётом 1:0. Таким образом, «Химки» победили по сумме двух переходных матчей (3:1), именно подмосковная команда осталась в РПЛ.
- 28 мая 2022
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