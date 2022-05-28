Агент хавбека «Уфы» подтвердил, что футболист покидает команду после вылета в ФНЛ

Марсель Качинари, агент полузащитника «Уфы» Филипа Мрзляка, рассказал, что хорватский футболист покинет команду после вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

«Уходит ли Мрзляк? Да, его контракт автоматически заканчивается с вылетом команды в первую лигу, такая опция была прописана в соглашении.



Есть ли предложения по Филипу? Даже не знаю, потому что вылет «Уфы» стал для меня огромным сюрпризом. Я был уверен, что команда останется в Премьер-Лиге. Это шок для меня. В ближайшее время обсудим с игроком, что делать дальше. Честно говоря, у нас не было запасного плана, мы не сомневались, что «Уфа» не вылетит», — приводит слова Качинари «РБ Спорт».

Сегодня, 28 мая, на Центральном стадионе города Уфы в рамках ответного переходного матча чемпионата России сезона-2021/2022 «Уфа» принимала «Оренбург». Гости одержали победу — 2:1.