Юрий Сёмин поздравил «Оренбург» с выходом в Премьер-Лигу

Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал выход «Оренбурга» в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ).

«Самое важное в том, что спортивный принцип в РПЛ был соблюдён. Объективно состоялись все игры, было два матча. Каждая команда имела возможность как остаться в высшем дивизионе, так и вылететь.



Мне хотелось бы поздравить «Оренбург». Я родился в этом городе. Пожелаю удачи «Оренбургу»! Когда они вылетели из РПЛ, город не бросил команду, проявил внимание и терпение. Они и добились повышения в классе. Драматичный матч с «Уфой» был. Конечно, последние секунды. Наверное, это закономерно. Очень сложно при подготовке было как для одной, так и для другой команды.



Игроки «Оренбурга» очень эмоционально праздновали выход в РПЛ? А кто бы праздновал неэмоционально? Каждый из игроков, руководителей будут это время вспоминать. Большой успех в своей карьере! Как этому не радоваться. Ради этого и существует спорт», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.