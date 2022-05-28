Андрей Аршавин: надеюсь, что Агаларов не переходит в «Зенит»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин после ответного стыкового матча «Уфа» — «Оренбург» (1:2), который привёл к вылету башкирской команды из РПЛ, выразил надежду, что нападающий Гамид Агаларов не перейдёт в санкт-петербургский клуб.
«Оренбург» молодцы, вернули должок «Уфе». Игра была равная, гости забили и испугались счёта 1:0, уфимцы забили. Бросилось в глаза, что после 72-й минуты футбол закончился, началась борьба, замена, выход врачей. «Оренбург» три гола из четырёх забил «Уфе», когда Агаларова не было на поле.
Гамид переходит в «Зенит»? Надеюсь, что нет», — сказал Аршавин в эфире «Матч Премьер».
Отметим, что впервые в истории РПЛ из дивизиона вылетела команда, за которую выступал лучший бомбардир чемпионата. Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов забил больше всех голов в завершившемся розыгрыше РПЛ сезона-2021/2022. На счету форварда башкирской команды 19 мячей в 29 матчах.
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