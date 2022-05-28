Роналдо ответил на вопрос, кто должен получить «Золотой мяч» — Бензема или Салах

Бывший нападающий сборной Бразилии Роналдо считает, что бомбардир «Реала» Карим Бензема больше заслуживает выиграть «Золотой мяч», чем форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.



«Кто заслужил «Золотой мяч» из пары Бензема-Салах? Оба заслуживают награды, но я думаю, что Бензема больше. Мне кажется, что всё решится сегодня. Бензема проделывал великолепную работу на протяжении многих лет. «Девятка», так что…



Это сложный выбор для других, но не для меня! Бензема, по моему мнению, заслуживает больше», — приводит слова Роналдо журналист Нубаид Харун в своих соцсетях.



Сегодня, 28 мая, «Ливерпуль» сыграет в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с мадридским «Реалом». Встреча состоится на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени (Франция). Начало игры — в 22:00 мск. Действующий победитель турнира — «Челси».



В текущем сезоне французский нападающий сыграл в 45 матчах за «Реал» во всех турнирах, забив 44 гола, а также отдав 15 результативных передач. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Новость по теме Президент УЕФА Чеферин назвал своего фаворита в борьбе за «Золотой мяч»