Брат игрока «Ливерпуля»: организация матча недостойна финала Лиги чемпионов

Марвин, брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа, рассказал об инциденте на стадионе «Стад де Франс», где в эти минуты проходит финал Лиги чемпионов.

«Организация вокруг и на стадионе недостойна финала Лиги чемпионов! Использовать слезоточивый газ в местах с детьми — опасно!» — приводит слова Марвина журналист Фабрицио Романо в «Твиттере».

Ранее стало известно, что полиция применила слезоточивый газ против фанатов «Ливерпуля», пришедших на игру без билета.

Встречу обслужит французская бригада арбитров, которую возглавит Клеман Тюрпен. Помогать ему будут ассистенты Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный рефери — Бенуа Бастьен. За VAR будет отвечать Жером Бризар.



«Ливерпуль» вышел в финал, пройдя на стадии плей-офф «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал». Путь «Реала» в матчах на выбывание получился сложнее и драматичнее: «ПСЖ», «Челси», «Манчестер Сити».