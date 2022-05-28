Арбитр Федотов: гол «Реала» «Ливерпулю» отменён правильно

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал отменённый гол нападающего мадридского «Реала» Карима Бензема «Ливерпулю» в матче финала Лиги чемпионов.

«Гол «Реала» «Ливерпулю» отменён правильно. Сначала смотрели на офсайд во время первого паса на Бензема – его не было. Дальше – на единоборство в штрафной: был ли там 11-метровый или нет. Моё мнение – пенальти не было, это игровой эпизод. Все три игрока тянулись к мячу.



Что касается офсайда, который в итоге зафиксировали, то Бензема залез в офсайд, так как встал на колено. Линию чертили по предпоследнему игроку, а то, что вратарь был выше – неважно. После рикошета мяч отлетел к Бензема, который был за линией вне игры, так что судьи верно разобрались в эпизоде», — рассказал Федотов в беседе с корреспондентом Чемпионата» Максимом Пахомовым.