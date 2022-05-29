Винисиус забил первый гол в финале ЛЧ раньше Месси

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт в матче финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Бразильский футболист стал 4-м в рейтинге самых молодых игроков, забивавших в решающем матче турнира, опередив Лионеля Месси.

Самым молодым игроком, забивавшим в финале Лиги чемпионов, является Патрик Клюйверт (18 лет, 10 месяцев, 23 дня). Следом идёт Карлос Альберто (19 лет, 5 месяцев, 15 дней), третий — Ларс Риккен (20 лет, 10 месяцев, 18 дней).



Четвёртое место занимает одноклубник Винисиуса — Марко Асенсио (21 год, 4 месяца, 13 дней). Жуниор забил свой мяч в возрасте 21 года, 10 месяцев и 16 дней. Лионель Месси забил свой первый гол в финале Лиги чемпионов в возрасте 21 года, 11 месяцев и 3 дней).