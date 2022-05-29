Винисиус забил первый гол в финале ЛЧ раньше Месси
Поделиться
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор открыл счёт в матче финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Бразильский футболист стал 4-м в рейтинге самых молодых игроков, забивавших в решающем матче турнира, опередив Лионеля Месси.
Самым молодым игроком, забивавшим в финале Лиги чемпионов, является Патрик Клюйверт (18 лет, 10 месяцев, 23 дня). Следом идёт Карлос Альберто (19 лет, 5 месяцев, 15 дней), третий — Ларс Риккен (20 лет, 10 месяцев, 18 дней).
Четвёртое место занимает одноклубник Винисиуса — Марко Асенсио (21 год, 4 месяца, 13 дней). Жуниор забил свой мяч в возрасте 21 года, 10 месяцев и 16 дней. Лионель Месси забил свой первый гол в финале Лиги чемпионов в возрасте 21 года, 11 месяцев и 3 дней).
Комментарии
- 29 мая 2022
-
00:52
-
00:41
-
00:39
-
00:37
-
00:36
-
00:35
-
00:35
-
00:32
-
00:26
-
00:11
-
00:01
- 28 мая 2022
-
23:57
-
23:51
-
23:40
-
23:25
-
23:17
-
23:17
-
23:12
-
23:04
-
23:02
-
22:51
-
22:50
-
22:44
-
22:40
-
22:37
-
22:27
-
22:23
-
22:22
-
22:20
-
22:19
-
22:11
-
22:11
-
22:05
-
22:01
-
21:51
Партнерский контент