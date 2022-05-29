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Робертсон — о поражении от «Реала»: мы могли сыграть лучше, особенно во втором тайме

Робертсон — о поражении от «Реала»: мы могли сыграть лучше, особенно во втором тайме
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Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал поражение команды от мадридского «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов.

«Мы опустошены. Вот что бывает, когда выходишь в финал и не выигрываешь. Если быть честными, то мы могли бы сыграть немного лучше, особенно во втором тайме. Мы не очень хорошо начали, они больше взялись за игру. У них очень опытная команда. Как только они выходят вперёд, они знают, как побеждать в финалах, и они это показали», — цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Единственный мяч в этой игре забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться.

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