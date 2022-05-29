Робертсон — о поражении от «Реала»: мы могли сыграть лучше, особенно во втором тайме

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон прокомментировал поражение команды от мадридского «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов.
«Мы опустошены. Вот что бывает, когда выходишь в финал и не выигрываешь. Если быть честными, то мы могли бы сыграть немного лучше, особенно во втором тайме. Мы не очень хорошо начали, они больше взялись за игру. У них очень опытная команда. Как только они выходят вперёд, они знают, как побеждать в финалах, и они это показали», — цитирует Робертсона официальный сайт УЕФА со ссылкой на BT Sport.
Единственный мяч в этой игре забил на 59-й минуте Винисиус Жуниор. Бразильский нападающий отправил мяч в сетку после передачи Федерико Вальверде. «Ливерпуль» в общей сложности нанёс 20 ударов по воротам соперника, но так и не сумел отыграться.
- 29 мая 2022
-
03:30
-
03:18
-
03:03
-
03:03
-
02:47
-
02:41
-
02:35
-
02:28
-
02:20
-
02:17
-
02:15
-
02:10
-
02:05
-
02:03
-
01:56
-
01:51
-
01:50
-
01:41
-
01:36
-
01:34
-
01:29
-
01:23
-
01:20
-
01:18
-
01:11
-
01:09
-
01:05
-
01:01
-
00:57
-
00:52
-
00:41
-
00:39
-
00:37
-
00:36
-
00:35