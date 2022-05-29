Марсело подтвердил, что покинет «Реал» спустя 15 лет выступления за клуб

Бразильский защитник Марсело сообщил, что покинет «Реал» по окончании нынешнего сезона.

«Да, это была моя последняя игра за «Реал», — приводит слова Марсело журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Контрактное соглашение Марсело с клубом истекает летом этого года.

Марсело выступал за «Реал» с 2007 года. За это время он провёл 545 матчей за клуб во всех турнирах, в которых записал в свой актив 38 голов и сделал 103 результативные передачи. В составе клуба он шесть раз выиграл чемпионат Испании, пять раз Суперкубок страны, дважды Суперкубок Испании и пять раз Лигу чемпионов.

Напомним, в финале Лиги чемпионов сезона-2021/22 «Реал» обыграл «Ливерпуль» со счётом 1:0. Эта 14-я победа «Реала» в Лиге чемпионов.