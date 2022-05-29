Фердинанд: называть «Ливерпуль» лучшей командой Европы — это неуважение к «Реалу»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд отреагировал на слова своего соотечественника – Майкла Оуэна, который назвал «Ливерпуль» лучшей командой Европы после поражения от мадридского «Реала» (0:1) в финале Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022.

«Реал поочерёдно обыграл чемпионов Франции и чемпионов Англии – это впечатляет. В первом тайме они были слегка смятенны игрой «Ливерпуля», но мы говорили об опыте этой команды и её способности выдерживать штормы – сегодня они снова это доказали.

Не думаю, что сейчас «Ливерпуль» можно назвать лучшей командой в Европе – чтобы считаться таковой, нужно выигрывать большие трофеи. Это было бы неуважением к такой команде, как «Реал», и к тому, что они сделали против других лучших команд Европы. Они обыграли все три лучшие команды в нашей лиге, избавились от них и заполучили этот трофей», — приводит слова Фердинанда BT Sport.

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