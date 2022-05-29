Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Павел Погребняк оценил игру «Реала» и «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

Павел Погребняк оценил игру «Реала» и «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов
Комментарии

Бывший российский нападающий Павел Погребняк поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).

«Это был настоящий финал, который держал в напряжении все 95 минут. Высочайший уровень единоборств и класса футболистов просто. Несмотря на то что был забит всего один гол, мне матч понравился! В этой игре было на что посмотреть!» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Мадридский клуб уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?

«Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа «Ливерпуль» давил весь финал Лиги чемпионов! Но у «Реала» есть Куртуа
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022