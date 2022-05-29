Павел Погребняк оценил игру «Реала» и «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

Бывший российский нападающий Павел Погребняк поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).

«Это был настоящий финал, который держал в напряжении все 95 минут. Высочайший уровень единоборств и класса футболистов просто. Несмотря на то что был забит всего один гол, мне матч понравился! В этой игре было на что посмотреть!» — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, единственный гол в матче забил бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор. Мадридский клуб уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.

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