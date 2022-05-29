УЕФА ошибочно указал Ерохина лучшим игроком по точности передач в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал информацию о том, что полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022 по показателю точности передач. В сообщении указывается, что Ерохин сделал 26 точных передач из 27 за отведённое ему игровое время и показал 98% точности передач. Однако 26 точных передач из 27 не могут являться 98% точности, а лишь 96%.

Лучший процент точных передач в этом сезоне Лиги чемпионов должен принадлежать защитнику «Барселоны» Эрику Гарсии, который совершил 197 точных пасов из 203, что равно 97% точных передач, а не 97,5% как заявлено на сайте УЕФА.

Также показатель 97% точных передач имеет вратарь «Баварии» Свен Ульрайх.

Напомним, на групповом этапе турнира Александр Ерохин принял участие во всех шести встречах «Зенита», но при этом ни в одной из них не вышел в старте, проведя на поле суммарно 107 минут.

Александр Ерохин в нынешнем сезоне провёл за санкт-петербургский «Зенит» 39 матчей во всех турнирах. Он забил девять голов и сделал две результативные передачи.