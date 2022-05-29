УЕФА ошибочно указал Ерохина лучшим игроком по точности передач в Лиге чемпионов

Официальный сайт УЕФА опубликовал информацию о том, что полузащитник «Зенита» Александр Ерохин стал лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2021/2022 по показателю точности передач. В сообщении указывается, что Ерохин сделал 26 точных передач из 27 за отведённое ему игровое время и показал 98% точности передач. Однако 26 точных передач из 27 не могут являться 98% точности, а лишь 96%.
Лучший процент точных передач в этом сезоне Лиги чемпионов должен принадлежать защитнику «Барселоны» Эрику Гарсии, который совершил 197 точных пасов из 203, что равно 97% точных передач, а не 97,5% как заявлено на сайте УЕФА.
Также показатель 97% точных передач имеет вратарь «Баварии» Свен Ульрайх.
Напомним, на групповом этапе турнира Александр Ерохин принял участие во всех шести встречах «Зенита», но при этом ни в одной из них не вышел в старте, проведя на поле суммарно 107 минут.
Александр Ерохин в нынешнем сезоне провёл за санкт-петербургский «Зенит» 39 матчей во всех турнирах. Он забил девять голов и сделал две результативные передачи.
- 29 мая 2022
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:09
-
11:04
-
10:52
-
10:47
-
10:45
-
10:42
-
10:39
-
10:25
-
10:22
-
10:15
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:51
-
09:48
-
09:45
-
09:31
-
09:30
-
09:30
-
09:24
-
09:18
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
09:00
-
08:48
-
08:32
-
08:28
-
08:04
-
07:51
-
07:43
-
07:36