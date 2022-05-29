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Газзаев — о финале Лиги чемпионов: матч смотрелся на одном дыхании — блестящий спектакль

Газзаев — о финале Лиги чемпионов: матч смотрелся на одном дыхании — блестящий спектакль
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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился впечатлениями от финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал» (0:1).

«Настоящий финал лучших команд мирового футбола, игроков с точки зрения индивидуального мастерства, тактики, необыкновенной физической подготовки. Блестящий матч для зрителей прошёл! Выиграла, безусловно, сильнейшая, лучшая команда, «Реал». Если взять эти две команды, игроков высокого уровня в испанской команде больше, чем в английской. Блестящий матч провёл Салах. Непонятно, каким чудом Куртуа спас после его выхода.

В целом «Реал» был лучше в исполнительском мастерстве и, безусловно, заслуженно стал победителем Лиги чемпионов. Вчера мы увидели блестящий спектакль! С каким уважением, хочу подчеркнуть, относились друг к другу соперники. Это показатель того, к чему должен стремиться весь европейский футбол, наш футбол. В исполнительском мастерстве, тактической гибкости, функциональной готовности команды показали высокие атакующие действия. Матч смотрелся на одном дыхании!» — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Фанаты прорываются на финал Лиги чемпионов

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