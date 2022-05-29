Газзаев: Клеман Тюрпен — пример для российских арбитров, как нужно судить

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил работу судьи финального матча Лиги чемпионов сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» (0:1) французского арбитра Клемана Тюрпена.



«Надеюсь, что сегодня в финале Кубка России мы увидим такую же самоотдачу, страсть, уважение к сопернику, несмотря на то что это дерби! Хотел бы отметить судью. Это тот же режиссёр, который может сделать спектакль из неинтересного матча. Посмотрите, какую борьбу он давал. Карточка была только во втором тайме! Это финал Лиги чемпионов. Вот насколько правильное было судейство.



Арбитр минимизировал практически свистки. Давал возможность бороться. Высокая динамика матча сохранилась до последней минуты. Поэтому Клеман Тюрпен — это пример для наших арбитров, как нужно судить, чтобы был интерес для зрителей и самих игроков. Это важно! Игра была монолитом. Прошла практически без остановок. С первой минуты игроки включили свои максимальные возможности: технические, физические, тактические», — сказал Газзаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.