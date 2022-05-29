Тони Кроос сообщил, что останется в «Реале» ещё на два сезона

Полузащитник «Реала» Тони Кроос после финального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 с «Ливерпулем» (1:0) сообщил, что продолжит карьеру в мадридском клубе.
«Мне придётся остаться здесь, в «Реале» ещё на два года», — приводит слова Крооса журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальных сетях.
Напомним, Кроос выступает за «Реал» с июля 2014 года. Действующий контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2023 года. Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» предложил Кроосу продлить соглашение до 2024 года, однако немецкий футболист попросил время на размышление.
В сезоне-2021/2022 32-летний немецкий полузащитник принял участие в 28 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал три результативные передачи.
Какие футболисты Ла Лиги всю карьеру провели в одном клубе?
- 29 мая 2022
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