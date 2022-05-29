Анри — о «Золотом мяче»: останавливайте голосование, Бензема победил

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри после финального матча Лиги чемпионов УЕФА «Ливерпуль» — «Реал» (0:1) выразил уверенность, что форвард мадридского клуба Карим Бензема должен получить «Золотой мяч» по итогам 2022 года.
«Хочу кое-что сказать France Football и тем, кто голосует. Останавливайте голосование, Бензема победил», — приводит слова Анри CBS Sports.
Напомним, Бензема стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022. Французский форвард забил 15 голов в 12 матчах. Также на его счету две результативные передачи. Бензема опередил нападающего «Баварии» Роберта Левандовского, который отличился 13 раз, а также Себастьена Аллера из «Аякса» (11).
«Реал» уже в шестой раз выиграл этот турнир в XXI веке. До этого испанцы побеждали в этом турнире в сезонах-2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018.
- 29 мая 2022
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