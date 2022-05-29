Советник Федуна Камоцци считает тусклой игру «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов

Франко Камоцци, советник владельца «Спартака» Леонида Федуна, назвал тусклой игру «Ливерпуля» в финале Лиги чемпионов с мадридским «Реалом» (0:1).



«Игра «Ливерпуля» в этом матче была тусклой. В матчах такого уровня, когда у тебя есть моменты и ты их не забиваешь, становится очень трудно выиграть», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Финальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Ливерпуль» — «Реал» состоялся вчера, 28 мая, на стадионе «Стад де Франс» в Париже (Франция). Победу со счётом 1:0 одержал испанский клуб. Победный гол на 59-й минуте матча забил 21-летний бразильский нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор. Голевую передачу ему выполнил полузащитник «Реала» Федерико Вальверде.