СМИ сообщили, что 40 тыс. фанатов «Ливерпуля» пытались прорваться на финал ЛЧ без билетов

По меньшей мере 40 тыс. болельщиков «Ливерпуля» прибыли в Париж без билетов и пытались прорваться на стадион, где проходил финальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», присоединившись к 20 тыс. фанатов, у которых были билеты на игру. Об этом сообщает El Pais.
Человеческий поток, по-видимому, превзошёл ожидания французской полиции и мэрии Парижа. Это привело к автомобильным пробкам на подступах к стадиону и затруднению движения общественного транспорта.
В УЕФА заявили, что инцидент произошёл из-за того, что тысячи фанатов пытались попасть на стадион по фальшивым билетам. После нескольких подобных инцидентов входы на стадион закрыли и тысячи болельщиков «Ливерпуля» с подлинными билетами стояли, ожидая своей очереди, чтобы попасть на арену.
После начала матча болельщики «Ливерпуля» начали перепрыгивать через заборы, пробираясь внутрь стадиона, в то время как снаружи полиция начала применять слезоточивый газ.
- 29 мая 2022
-
14:27
-
14:22
-
14:14
-
14:11
-
14:03
-
14:01
-
14:00
-
13:58
-
13:46
-
13:38
-
13:31
-
13:23
-
13:22
-
13:15
-
13:12
-
13:11
-
13:02
-
12:59
-
12:57
-
12:39
-
12:35
-
12:26
-
12:16
-
12:16
-
12:03
-
12:01
-
11:57
-
11:51
-
11:40
-
11:35
-
11:27
-
11:20
-
11:18
-
11:09
-
11:04