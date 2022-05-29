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СМИ сообщили, что 40 тыс. фанатов «Ливерпуля» пытались прорваться на финал ЛЧ без билетов

СМИ сообщили, что 40 тыс. фанатов «Ливерпуля» пытались прорваться на финал ЛЧ без билетов
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По меньшей мере 40 тыс. болельщиков «Ливерпуля» прибыли в Париж без билетов и пытались прорваться на стадион, где проходил финальный матч Лиги чемпионов с мадридским «Реалом», присоединившись к 20 тыс. фанатов, у которых были билеты на игру. Об этом сообщает El Pais.

Человеческий поток, по-видимому, превзошёл ожидания французской полиции и мэрии Парижа. Это привело к автомобильным пробкам на подступах к стадиону и затруднению движения общественного транспорта.

В УЕФА заявили, что инцидент произошёл из-за того, что тысячи фанатов пытались попасть на стадион по фальшивым билетам. После нескольких подобных инцидентов входы на стадион закрыли и тысячи болельщиков «Ливерпуля» с подлинными билетами стояли, ожидая своей очереди, чтобы попасть на арену.

После начала матча болельщики «Ливерпуля» начали перепрыгивать через заборы, пробираясь внутрь стадиона, в то время как снаружи полиция начала применять слезоточивый газ.

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