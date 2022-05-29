Григорий Лепс ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале Кубка России

Известный российский певец Григорий Лепс ответил на вопрос, за кого будет болеть в финальном матче Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо».

«Не стыдно ли за русский футбол? Так можно бесконечно говорить (смеётся). За кого сегодня буду болеть? За хорошую игру. Профессионализм, красота футбола — вот что важно. Я сам играл в детской спортивной школе. Вернуться? Ха-ха, в 60 лет? Вы как это представляете?



Нет такого представления, что есть лучший футболист. Каждый дорог и ценен по-своему», — передаёт слова Лепса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.