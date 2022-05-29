Григорий Лепс ответил на вопрос, за кого будет болеть в финале Кубка России
Поделиться
Известный российский певец Григорий Лепс ответил на вопрос, за кого будет болеть в финальном матче Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо».
«Не стыдно ли за русский футбол? Так можно бесконечно говорить (смеётся). За кого сегодня буду болеть? За хорошую игру. Профессионализм, красота футбола — вот что важно. Я сам играл в детской спортивной школе. Вернуться? Ха-ха, в 60 лет? Вы как это представляете?
Нет такого представления, что есть лучший футболист. Каждый дорог и ценен по-своему», — передаёт слова Лепса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:00 мск.
Комментарии
- 29 мая 2022
-
17:33
-
17:28
-
17:26
-
17:21
-
17:18
-
17:16
-
17:14
-
17:11
-
17:05
-
17:02
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:52
-
16:48
-
16:44
-
16:44
-
16:37
-
16:33
-
16:28
-
16:26
-
16:21
-
16:18
-
16:15
-
16:09
-
16:08
-
16:05
-
16:03
-
15:58
-
15:57
-
15:55
-
15:50
-
15:38
-
15:37
-
15:32
Партнерский контент