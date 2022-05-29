«Манчестер Юнайтед» может подписать полузащитника «Барселоны» Гави

Полузащитник «Барселоны» Гави входит в сферу интересов «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что испанская команда не может договориться с 17-летним футболистом о продлении контракта, который истекает в конце следующего сезона. Также в подписании Гави заинтересованы «Ливерпуль» и «Бавария».
Гави в минувшем сезоне сыграл за основную команду сине-гранатовых в 47 матчах, в которых забил два гола и отдал шесть результативных передач. Также Гави был приглашён в национальную сборную Испании, за которую успел провести шесть матчей.
Контракт Гави с «Барселоной» истекает в июне 2023 года. Его стоимость портал Transfermarkt оценивает в € 60 млн.
«Барселона» — «Вильярреал». Испанская Примера – 2021/2022. 38-й тур:
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