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Помощник президента Левитин: в финале Кубка России играли две команды, а вчера в ЛЧ — одна

Помощник президента Левитин: в финале Кубка России играли две команды, а вчера в ЛЧ — одна
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Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин прокомментировал итог финала Кубка России. Московский «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

«Игра очень понравилась. Концовка встречи держала в напряжении — интрига была до самого конца. Файеры после матча? Это плохо и неправильно. В финале Кубка России играли две команды, а вчера в ЛЧ — одна», — передаёт слова Левитина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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