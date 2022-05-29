Помощник президента Левитин: в финале Кубка России играли две команды, а вчера в ЛЧ — одна

Помощник президента Российской Федерации Игорь Левитин прокомментировал итог финала Кубка России. Московский «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1.

«Игра очень понравилась. Концовка встречи держала в напряжении — интрига была до самого конца. Файеры после матча? Это плохо и неправильно. В финале Кубка России играли две команды, а вчера в ЛЧ — одна», — передаёт слова Левитина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).