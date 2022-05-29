Бакаев: благодарен Олегу Кононову, благодаря ему я смог заиграть в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев выразил благодарность экс-тренерам команды Массимо Каррере и Олегу Кононову.
«Как удаётся оставаться искренним? Не знаю. Я такой. Я дебютировал при Массимо Каррере — большое ему спасибо. Очень благодарен Олегу Кононову, потому что именно благодаря ему я смог заиграть в «Спартаке», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Сегодня, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники» завершился финал Кубка России. В главном матче турнира встречались московские «Спартак» и «Динамо». Встреча команд завершилась победой красно-белых со счётом 2:1.
25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.
- 29 мая 2022
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