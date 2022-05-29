Зелимхан Бакаев назвал топ-3 тренеров, вместе с которыми работал в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев, объявивший об уходе из команды, назвал тройку лучших тренеров, с которыми он работал в московском клубе.

«Сложный вопрос. Аленичев точно, потому что я дебютировал в Кубке при нём, спасибо ему. Массимо Каррера, благодаря которому я дебютировал в Премьер-Лиге. И, конечно же, спасибо Олегу Кононову. Благодаря ему я смог стать основным игроком «Спартака» и стабильно играть. Я благодарен всем тренерам, которые помогали расти», — передаёт слова Бакаева корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Напомним, сегодня, 29 мая, «Спартак» победил «Динамо» (2:1) в финале Кубка России. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).