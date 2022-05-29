Умяров: Люся Чеботина? «Спартак» выиграл Кубок, куда этих динамовских пускают?

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал выступление Люси Чеботиной на финале Кубка России.

«Если бы у меня голос не сел, я бы лучше всех пел с МакSим. А так не знаю… Рядом со мной стояли Пруцев и Хлусевич, поэтому у меня только их голоса были.



Люся Чеботина? Ну что это? «Спартак» выиграл. Куда этих динамовских пускают? Вообще! Мы там хотели «Ауф» с Жиго устроить. Думаю, если бы наши фанаты ходили, они бы и на трибунах «Динамо» были. Вроде наши ярые фанаты не ходят — думали, значит, будет больше динамовских. Но в итоге три четверти «Лужников» — болельщики «Спартака». Невероятно!



Жиго будет проставлять? Там много кому нужно. Я не знаю, кто, кроме Баки — посмотрим. Сначала за Кубок, потом за уход. Надеюсь, поплыву потом на барже. Но я прилечу только 8-го или 9-го. Я хочу, мне сказали об этой акции», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.