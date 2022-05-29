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Николсон: Джикия — суперкапитан. Он немного сумасшедший тип — это проблема

Николсон: Джикия — суперкапитан. Он немного сумасшедший тип — это проблема
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Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о защитнике и капитане команды Георгии Джикии после победы в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Очень крутая игра. Джикия — суперкапитан. Он немного сумасшедший тип. Это проблема», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).

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