Николсон: Джикия — суперкапитан. Он немного сумасшедший тип — это проблема

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон высказался о защитнике и капитане команды Георгии Джикии после победы в финале Кубка России над «Динамо» (2:1).

«Очень крутая игра. Джикия — суперкапитан. Он немного сумасшедший тип. Это проблема», — передаёт слова Николсона корреспондент «Чемпионата» Микеле Антонов.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Его ассистентами являлись Егор Болховитин (Ленинградская область) и Рашид Абусуев (Санкт-Петербург). Резервным арбитром был назначен Владимир Москалёв (Воронеж).



Напомним, в полуфинале Кубка России «Спартак» разгромил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, а «Динамо» обыграло владикавказскую «Аланию» (3:0).