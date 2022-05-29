«Сент-Этьен» впервые за 18 лет вылетел во французскую Лигу 2, проиграв в стыках «Осеру»

Сегодня, 29 мая, в ответном стыковом матче за право участия во французской Лиге 1 «Сент-Этьен» принимал «Осер». Гости одержали победу (1:1, 5:4 по пенальти).



Счёт был открыт во втором тайме. На 51-й минуте отличился полузащитник «Осера» Хамза Сахи, ему ассистировал Матиас Отре. На 76-й минуте ответный мяч забил хавбек «Сент-Этьена» Махди Камара, голевой пас отдал Энцо Кривелли.



Первый матч также закончился вничью – 1:1, поэтому судьба места в Лиге 1 решалась в серии пенальти, в которой успешнее оказались футболисты «Осера».



Отметим, что «Сент-Этьен» впервые за 18 лет вылетел из высшего дивизиона чемпионата Франции. «Осер», в свою очередь, поднялся в элиту впервые с 2012 года. Помимо «Сент-Этьена», в Лигу 2 вылетели «Метц» и «Бордо».