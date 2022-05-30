Солтмурад Бакаев — Зелимхану: для меня ты — один из лучших воспитанников «Спартака»

Солтмурад Бакаев, полузащитник казанского «Рубина», обратился к своему брату хавбеку «Спартака» Зелимхану после победы красно-белых в Кубке России. После завершения встречи игрок «Спартака» объявил, что покидает команду по окончании сезона.



«Поздравляю, брат! Для меня ты — один из лучших воспитанников клуба, с которым ты прощаешься сегодня», — написал Солтмурад Бакаев в соцсетях.



25-летний Бакаев — воспитанник московской команды. В нынешнем сезоне в 26 матчах Российской Премьер-Лиги полузащитник отметился шестью результативными передачами. Также на счету Бакаева гол и голевая передача в пяти встречах группового этапа Лиги Европы. Соглашение между Бакаевым и «Спартаком» истекает в конце нынешнего сезона.

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