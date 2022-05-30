Пиоли: Ибрагимович сделал операцию, потому что хочет продолжать играть

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился мнением о вкладе 40-летнего шведского форварда Златана Ибрагимовича в чемпионство команды и высказался о состоявшейся операции нападающего на крестообразной связке колена.

«Он не мог дождаться, когда ляжет под нож хирургов, так как страдал все эти месяцы. Златан помог мне вырасти, он дал всей команде этот менталитет и веру. Он самый умный и прекрасный человек, которого я знаю в футболе.

Златан сделал операцию, потому что хочет продолжать играть, и ему всё ещё есть что дать», — приводит слова Пиоли Football Italia.

Ибрагимович заводит болельщиков «Милана» после чемпионства.

Ибрагимович, выступавший за «Милан» с 2010 по 2012 год, вернулся в команду в январе 2020 года. В прошедшем сезоне нападающий в 23 матчах итальянской Серии А забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Соглашение между Златаном и «Миланом» истекает 30 июня 2022 года. Сообщалось, что клуб готов предложить ему новый годичный контракт.