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Модрич подтвердил продление контракта с «Реалом»

Модрич подтвердил продление контракта с «Реалом»
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36-летний хорватский опорный хавбек мадридского «Реала» Лука Модрич подтвердил информацию о годичном продлении истекающего соглашения с «Королевским клубом».

«Останусь ли я в «Реале»? Да! Увидимся в следующем сезоне», — приводит слова Модрича AS со ссылкой на речь хорвата в эфире клубного телевидения.

Напомним, в нынешнем сезоне Модрич принял участие в 45 встречах за «Реал» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячам и 12 результативными передачами. Он стал игроком «Реала» в 2012 году, перейдя из лондонского «Тоттенхэм Хотспур» за € 35 млн.

В составе «сливочных» Лука трижды стал чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании, четырёхкратным победителем Суперкубка Испании, пятикратным обладателем Лиги чемпионов УЕФА, трёхкратным победителем Суперкубка УЕФА, а также четырёхкратным обладателем трофея клубного чемпионата мира.

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