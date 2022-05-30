Стукалов ответил на вопрос, готов ли в будущем вернуться в «Уфу»
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Российский специалист Алексей Стукалов, объявивший об уходе из «Уфы», рассказал о возможности возвращения в команду в будущем.
«Готов ли я вернуться в «Уфу»? Никогда не говори никогда, всё может быть в этой жизни», — рассказал Стукалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
38-летний Стукалов возглавил башкирскую команду в апреле 2021 года. В стыковых матчах сезона-2021/2022 «Уфа» уступила «Оренбургу» (2:2, 1:2) и вылетела в Футбольную национальную лигу. Сообщалось, что вместе со Стукаловым команду покидает весь тренерский штаб.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ранее сообщал, что клуб может прекратить существование в случае вылета в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Футболисты, которые брали РПЛ, ФНЛ и ПФЛ. Видео:
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