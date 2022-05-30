«Реал» предложил свыше € 80 млн за одноклубника Головина

Мадридский «Реал» сделал «Монако» предложение в размере € 80 млн за полузащитника Орельена Тчуамени. Об этом сообщает журналист Санти Ауна в «Твиттере».
По сведениям источника, стороны ещё не достигли соглашения, хотя 22-летний футболист уже согласовал контракт с мадридским клубом.
Тчуамени является воспитанником «Бордо», который продал футболиста сборной Франции в «Монако» в 2020 году за € 18 млн. Нынешняя рыночная стоимость полузащитника оценивается порталом Transfermarkt в € 40 млн.
В минувшем сезоне Тчуамени провёл 50 матчей во всех турнирах, в которых забил пять голов и отдал три результативные передачи. Контракт игрока с «Монако» истекает в 2024 году.
Видеообзор. «Реал Мадрид» — «Бетис». Испанская Примера 2021/2022. 38-й тур:
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