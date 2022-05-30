Созин: почему российские клубы банят, а фанатам из Англии можно разносить стадион?

Член комитета по этике РФС Андрей Созин высказался о ситуации во время финала Лиги чемпионов.
«На фоне санкций против нашего спорта, а это происходит во всех видах спорта, тем более в футболе, мы особенно ревностно относимся к теоретическим отстранениям от соревнований. За что могут отстранять от футбола или спорта?
Мало кто вспомнит, но в середине 80-х английские клубы были дисквалифицированы за массовое убийство. Прошло больше 20 лет — и что мы имеем? Смотрим Париж, финал Лиги чемпионов задерживают на 40 минут, 15 тысяч ломают стадион, а УЕФА молчит. Что они сделают – пожурят и скажут, что англичане не так себя вели? Это двойные стандарты.
Если это такой серьёзный орган, то там должны наказать «Ливерпуль» за поведение их фанатов. Они уже второй раз в истории нарушает все возможные нормы. Будут ли санкции против клуба или даже всех английских клубов? Кажется, вопрос риторический. Хотя перед нами ситуация, что фанаты «Ливерпуля» провоцируют и устраивают драки. Почему российские клубы банят без нарушений, а английским фанатам можно разносить стадион? И ведь эта история не политическая, ведь отношение к спорту здесь самое непосредственное. В отличие от бана наших команд», — рассказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
- 30 мая 2022
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