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Хачатурянц рассказал, что обсуждалось на собрании клубов РПЛ 30 мая

Хачатурянц рассказал, что обсуждалось на собрании клубов РПЛ 30 мая
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Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал, что обсуждалось на собрании клубов РПЛ сегодня, 30 мая. По его словам, основной темой стал вопрос распределения финансов.

«Сегодня обсуждался вопрос распределения средств между клубами по спортивному принципу. Было принято решение ещё раз отложить этот вопрос. Распределение будет по эффективности маркетинга по итогам сезона. Сейчас 60 на 40. До меня было 40 на 60. Сейчас топ-клубы поставили законный вопрос о возвращении.

Сейчас на один московский клуб стало больше, поэтому встал вопрос распределения. Клубы пошли навстречу, готовы обсуждать вариант 50 на 50», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

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