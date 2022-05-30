Хачатурянц: мы хотим провести Кубок Лиги и сделать турнир финансово привлекательным

Президент Российской Премьер-Лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц заявил, что руководство лиги планирует проведение нового турнира под названием «Кубок Лиги».

«Мы хотим провести Кубок Лиги. Сейчас момент, когда появляется большое количество окон. Клубам необходимо играть. Клубы должны ответить в письменном виде, в каком формате его проводить. В том формате, что он предложен, не будет проходных матчей.



Хотим сделать Кубок финансово привлекательным, поэтому клубы будут выбирать, каким составом играть в зависимости от того, где находится в турнирной таблице. Смотря какие задачи важнее решать: финансовые в Кубке или сконцентрироваться на положении в турнирной таблице», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.