Агент Лукаку проведёт переговоры с «Интером» по поводу возвращения футболиста

Себастьян Ледуре, агент нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, завтра, 31 мая, отправится в Милан, чтобы провести встречу с «Интером». Стороны обсудят возможное возвращение бельгийского нападающего в команду. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».

По сведениям источника, «Челси», который выкупил 29-летнего Лукаку у «Интера» летом 2021 года за € 113 млн, собирается либо продать футболиста, либо отдать его в аренду.

В минувшем сезоне Лукаку в 44 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его соглашение с английским клубом истекает в 2026 году.

За «Интер» Лукаку выступал с 2019 по 2021 год.

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