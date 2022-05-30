Агент Лукаку проведёт переговоры с «Интером» по поводу возвращения футболиста
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Себастьян Ледуре, агент нападающего лондонского «Челси» Ромелу Лукаку, завтра, 31 мая, отправится в Милан, чтобы провести встречу с «Интером». Стороны обсудят возможное возвращение бельгийского нападающего в команду. Об этом сообщает журналист Николо Скира в «Твиттере».
По сведениям источника, «Челси», который выкупил 29-летнего Лукаку у «Интера» летом 2021 года за € 113 млн, собирается либо продать футболиста, либо отдать его в аренду.
В минувшем сезоне Лукаку в 44 матчах во всех турнирах забил 15 голов и отдал две результативные передачи. Его соглашение с английским клубом истекает в 2026 году.
За «Интер» Лукаку выступал с 2019 по 2021 год.
Кто из футболистов чаще всего забивал мячи головой в XXI веке? Видеоролик:
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