Гендиректор «Интера» Маротта: надеюсь, что Пауло Дибала будет играть за наш клуб
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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта признался, что надеется на то, что аргентинский форвард Пауло Дибала перейдёт в миланский клуб в летнее трансферное окно.
«В спорте нужно принять то, что я называю ложью во спасение.
На данный момент я не знаю, но, конечно, надеюсь, что он будет играть за нас», – приводит слова Маротты Goal.
Ранее сообщалась, что «нерадзурри» готовы предложить аргентинцу контракт по схеме «3+1» с зарплатой около € 6 млн в год.
Аргентинский футболист выступал за «Ювентус» с 2015 года. В завершившемся сезоне он провёл за туринский клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в € 40 млн.
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