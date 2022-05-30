Гендиректор «Интера» Маротта: надеюсь, что Пауло Дибала будет играть за наш клуб

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта признался, что надеется на то, что аргентинский форвард Пауло Дибала перейдёт в миланский клуб в летнее трансферное окно.

«В спорте нужно принять то, что я называю ложью во спасение.

На данный момент я не знаю, но, конечно, надеюсь, что он будет играть за нас», – приводит слова Маротты Goal.

Ранее сообщалась, что «нерадзурри» готовы предложить аргентинцу контракт по схеме «3+1» с зарплатой около € 6 млн в год.

Аргентинский футболист выступал за «Ювентус» с 2015 года. В завершившемся сезоне он провёл за туринский клуб 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего нападающего в € 40 млн.