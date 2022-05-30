Пруцев: в финале КР поддержали ребята из родного посёлка — приехали в Москву на «девятке»

Полузащитник «Спартака» Данил Пруцев сообщил, что в финале Кубка России его поддерживали ребята из родного посёлка.
«Меня в финале персонально поддерживали болельщики из моего родного посёлка. Это отдельная история. Из Мостовского на финал приехали мой детский тренер и ребята-чемпионы Краснодарского края по футболу. Помог им с поездкой, а они решили добраться до Москвы на вазовской «девятке» — купили её незадолго до финала, отремонтировали и поехали. На трибуне за меня также болели мой папа и друг детства Никита. После победы я поднимался на трибуну, чтобы разделить радость с ними.
Это особенные эмоции — папа тренировал меня в детстве, сейчас мы много обсуждаем футбол, он даёт много хороших советов. Я очень благодарен ему за всё. Для меня было важно выиграть при такой поддержке. Это правда вдохновляет», — сказал Пруцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 30 мая 2022
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