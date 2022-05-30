Ассистент Шварца Волкан Булут и видеоаналитик Даниэль Фишер покидают «Динамо»
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Волкан Булут, который был помощником главного тренера футбольного клуба «Динамо» Сандро Шварца, а также директор по видеоаналитике Даниэль Фишер покидают стан бело-голубых. Об этом столичный клуб сообщил на своём официальном сайте. Контракты специалистов расторгнуты по соглашению сторон.
Волкан Булут работал в штабе Сандро Шварца с октября 2020 года, Даниэль Фишер присоединился к «Динамо» в июне 2021 года.
Московское «Динамо» поблагодарило Волкана и Даниэля за их плодотворную работу в клубе, а также пожелало успехов и удачи специалистам в дальнейшей карьере.
Напомним, что после окончания финального матча Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» (2:1) Сандро Шварц объявил, что уходит с поста главного тренера бело-голубых.
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