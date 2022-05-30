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Холанд — о переходе в «Манчестер Сити»: последние несколько месяцев были тяжёлыми

Холанд — о переходе в «Манчестер Сити»: последние несколько месяцев были тяжёлыми
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Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд, который с нового сезона будет выступать за «Манчестер Сити», прокомментировал свой переход в английский клуб из дортмундской «Боруссии».

«Последние несколько месяцев были тяжёлыми. Это было непросто, но я делал всё возможное для дортмундской «Боруссии» в течение двух с половиной лет.

Что касается условий трансфера, Мино Райола поступил бы по-другому. Вы можете себе представить, мне не нужно объяснять. Я не могу жаловаться, мне нравится моя жизнь и нравится, где я нахожусь. Я не должен жаловаться», — приводит слова Холанда Mundo Deportivo.

10 мая английский «Манчестер Сити» объявил о подписании пятилетнего контракта с форвардом. Холанд станет игроком «горожан» 1 июля 2022 года.

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